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    Бекхем показав своїх слухняних дівчат-мисливців

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    Девід Бекхем любить куховарити - Бекхем показав своїх слухняних дівчат-мисливців
    Девід Бекхем любить куховарити
    фото з відкритих джерел

    Родина зірки футболу відсвяткувала Різдво

    Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем на своїй сторінці в соцмережі часто викладає фотографії, як проводить час із родиною: разом готують вечері, дивляться фільми та іноді вибираються до походів. Цього разу знаменитий футболіст вирішив порадувати підписників світлиною зі своїми трьома собаками.

    Девід підписав фото: «Отже, дівчатка, ось що відбудеться завтра (далі смайлик із Санта Клаусом). Як ми схвильовані!»

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    Трохи пізніше Вікторія Бекхем опублікувала у своєму «Інстаграмі» відео, як її чоловік на відкритому вогні у каміні готує щось у сковорідці. Відео підписала: «Хтось любить Різдво так само сильно, як мій чоловік?!»

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    Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Девід Бекем
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    Бекхем показав своїх слухняних дівчат-мисливців