Бекхем показав своїх слухняних дівчат-мисливців

Родина зірки футболу відсвяткувала Різдво

Колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем на своїй сторінці в соцмережі часто викладає фотографії, як проводить час із родиною: разом готують вечері, дивляться фільми та іноді вибираються до походів. Цього разу знаменитий футболіст вирішив порадувати підписників світлиною зі своїми трьома собаками.

Девід підписав фото: «Отже, дівчатка, ось що відбудеться завтра (далі смайлик із Санта Клаусом). Як ми схвильовані!»

Трохи пізніше Вікторія Бекхем опублікувала у своєму «Інстаграмі» відео, як її чоловік на відкритому вогні у каміні готує щось у сковорідці. Відео підписала: «Хтось любить Різдво так само сильно, як мій чоловік?!»