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    Став відомий повний склад на біатлонну «Різдвяну гонку»

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    Юлія Джима і Дмитро Підручний показують найкращі результати в збірній України - Став відомий повний склад на біатлонну «Різдвяну гонку»
    Юлія Джима і Дмитро Підручний показують найкращі результати в збірній України
    фото з відкритих джерел

    Україну представлять Юлія Джима і Дмитро Підручний

    Став відомий склад учасників на традиційні «Різдвяні перегони», які перед Новим роком проходять у Німеччини. Україну представлять лідери збірної Юлія Джима і Дмитро Підручний.

    Спочатку гонка мала відбутися на стадіоні «Шальке» в Гельзенкірхені, проте потім через складну ситуацію з поширенням коронавірусу в землі Північний Рейн — Вестфалія була взагалі перенесена на 2022 рік. Проте ухвалено рішення, що перегони пройдуть у Рупольдингу без глядачів 28 грудня.

    У «Різдвяній гонці» візьмуть участь десять команд (дві команди будуть з Німеччини): Ванесса Хінц/Бенедикт Долль (Німеччина 1), Яніна Хеттіх/Ерік Лессер (Німеччина 2), Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер (Австрія), Маркета Давидова/Міхал Крчмар Чехія), Марі Едер/Теро Сеппяля (Фінляндія), Доротея Вірер/Лукас Хофер (Італія), Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер (Швейцарія), Юлія Джима/Дмітрій Підручний (Україна) та Емма Ландер/Скотт Гоу.

    нагадаємо, що збірна України в змішаній естафеті планує взяти медаль Олімпіади в Пекіні.

    Раніше на Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений.

    також стало відомо, хто з жіночої команди точно потрапить на Олімпійські ігри.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима Дмитро Підручний
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    Став відомий повний склад на біатлонну «Різдвяну гонку»