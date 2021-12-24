Став відомий повний склад на біатлонну «Різдвяну гонку»

Юлія Джима і Дмитро Підручний показують найкращі результати в збірній України

Україну представлять Юлія Джима і Дмитро Підручний

Став відомий склад учасників на традиційні «Різдвяні перегони», які перед Новим роком проходять у Німеччини. Україну представлять лідери збірної Юлія Джима і Дмитро Підручний.

Спочатку гонка мала відбутися на стадіоні «Шальке» в Гельзенкірхені, проте потім через складну ситуацію з поширенням коронавірусу в землі Північний Рейн — Вестфалія була взагалі перенесена на 2022 рік. Проте ухвалено рішення, що перегони пройдуть у Рупольдингу без глядачів 28 грудня.

У «Різдвяній гонці» візьмуть участь десять команд (дві команди будуть з Німеччини): Ванесса Хінц/Бенедикт Долль (Німеччина 1), Яніна Хеттіх/Ерік Лессер (Німеччина 2), Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер (Австрія), Маркета Давидова/Міхал Крчмар Чехія), Марі Едер/Теро Сеппяля (Фінляндія), Доротея Вірер/Лукас Хофер (Італія), Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер (Швейцарія), Юлія Джима/Дмітрій Підручний (Україна) та Емма Ландер/Скотт Гоу.

нагадаємо, що збірна України в змішаній естафеті планує взяти медаль Олімпіади в Пекіні.

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