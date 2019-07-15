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    30 очок Санона допомогли збірній України перемогти Сербію (відео)

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    Іссуф Санон - 30 очок Санона допомогли збірній України перемогти Сербію (відео)
    Іссуф Санон
    ФІБА

    Молодіжна збірна України сенсаційно перемогла Сербію на чемпіонаті Європи з баскетболу

    Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу сенсаційно перемогла команду Сербії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи – 68:63.

    Майже половину загальнокомандних очок – 30, набрав лідер українців Іссуф Санон.

    Санон прибув на чемпіонат Європи напередодні стартового поєдинку проти Італії. До того він виступав за «Вашингтон» у Літній лізі НБА.  

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