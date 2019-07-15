30 очок Санона допомогли збірній України перемогти Сербію (відео)
Іссуф Санон
ФІБА
Молодіжна збірна України сенсаційно перемогла Сербію на чемпіонаті Європи з баскетболу
Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу сенсаційно перемогла команду Сербії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи – 68:63.
Майже половину загальнокомандних очок – 30, набрав лідер українців Іссуф Санон.
Санон прибув на чемпіонат Європи напередодні стартового поєдинку проти Італії. До того він виступав за «Вашингтон» у Літній лізі НБА.