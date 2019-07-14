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    Збірна України U-20 ефектно перемогла Сербію на чемпіонаті Європи

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    Іссуф Санон - Збірна України U-20 ефектно перемогла Сербію на чемпіонаті Європи
    Іссуф Санон
    ФІБА

    Наша молодіжна команда здобула першу перемогу на ЄвроБаскеті

    Чоловіча збірна України U-20 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу (Дивізіон А), здолавши у матчі другого туру команду Сербії.

    Україна U-20 - Сербія U-20 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19 )

    Україна U-20: Санон 30 + 6 підбирань + 5 перехоплень - 4 втрати, Козак 5 - 6 втрат, Грицак 4 + 9 підбирань, Титов 0, Міхеєв 0 - старт, Войналович 19 + 6 підбирань, Головчик 8 + 5 підбирань, Лук’ян 0

    Гравці Валерія Плеханова заволоділи перевагою ще у першій чверті і не відпускали її до завершення матчу. Незважаючи на брак зросту, наші хлопці майже не програли боротьбу на підбираннях, ефективно працювали у нападі, зокрема вправно набирали очки в фарбі. І найголовніше - за гру наша команда пропустила лише 63 очки від одного з фаворитів турніру, виконавши величезний обсяг роботи у захисті.

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    Окремої уваги заслуговує, звичайно, гра від лідера команди Іссуфа Санона, який, як і вся команда, відпрацьовував на своїй половині майданчика, але при цьому набрав 30 очок з 68 командних. Його рейтинг ефективності в цьому матчі склав 29 балів.

    Збірна України перемогла з рахунком 68:62, завдавши сербам першої поразки на турнірі.

    Наступний матч підопічні Валерія Плеханова зіграють 15 липня о 20:30 проти господарів турніру збірної Ізраїлю. 

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