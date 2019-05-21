6:0 за один період: Росія розтрощила Швецію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Росіяни розчавили чемпіонів світу впродовж одного періоду IIHF

Чинні чемпіони світу були знищені впродовж однієї 20-хвилинки

Один із найочікуваніших поєдинків групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею завершився несподівано.

Переможці двох останніх світових першостей шведи були зім’яті впродовж одного періоду. 6:0 — з таким нищівним рахунком одну окремо взяту 20-хвилинку на цьому чемпіонаті не вигравав ще ніхто. Раніше були 6:1 у третьому періоді норвежців у зустрічі з італійцями. Але тут і гол престижу є, і рівень суперництва трохи інший.

Найцікавіше, що перший період не передбачав для «Тре Крунор» найменшого лиха. Вони вели після дальнього кидка Ґабріеля Ландескоґа 1:0 і були сповнені натхнення розвивати перевагу. Але в другій 20-хвилинці сталося щось неймовірне. Можливо, така катастрофа для шведів пов’язана з відсутністю в стулці основного голкіпера Генріка Лундквіста, якому тренер Рікард Ґрьонборґ дав відпочити перед матчами плей-оф. Проте жахливо виглядала шведська команда загалом, не лише її воротар.

Швеція — РФ — 2 : 7 ( 1 : 0 , 0 : 6 , 1 : 1 )

Шайби: 1:0 — Ландескоґ (Маркус Петтерссон, Еліас Петтерссон), 07:32. 1:1 — Артем Анісімов (Нікіта Гусєв, Нікіта Кучеров), 20:57. 1:2 — Дадонов (Сергачов, Євгеній Кучеров), 24:10. 1:3 — Овечкін (Малкін, Хафізуллін), 28:52. 1:4 — Капрізов (Євгеній Кузнєцов), 34:39. 1:5 — Міхаїл Григоренко, 37:17. 1:6 — Малкін (Задоров, Дадонов), 37:47. 2:6 - Вільям Нюландер (Веннберґ), 52:02. 2:7 - Дмітрій Орлов (Алєксандр Барабанов, Іван Тєлєгін), 52:57. 3:7 - Екман-Ларссон (Еліас Петтерссон), 56:22. 4:7 - Клінґберґ (Екман-Ларссон, Вільям Нюландер), 58:49

Воротарі: Маркстрьом — Андрєй Васілєвскій

Кидки: 37 (10 + 23 + 14) — 34 (5 + 25 + 9)

Штраф: 12 (0 + 10 + 2) — 6 (4 + 0 + 2)

21 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena

Швеція - РФ. Свою першу шайбу на турнірі закинув Євгеній Малкін

Таким чином, збірна РФ посіла перше місце в групі В зі стовідсотковим показником. У чвертьфіналі вона зустрінеться з четвертою командою групи А, збірною США.

Шведи з 15-ма очками стали третіми і зустрінуться в 1/4 фіналу в класичному скандинавському протистоянні з фінами.

Усі чвертьфінальні поєдинки відбудуться 23 травня.