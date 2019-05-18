Норвегія рознесла Італію і практично відправила ту в нижчий дивізіон (відео)



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Анджело Мічелі - автор єдиної шайби італійців на цьому чемпіонаті IIHF

Підстави для оптимізму «Скуадра адзурра» таки має — вона закинула першу на турнірі шайбу

Це таки сталося! На початку третього періоду нападник клубу «Больцано» Анджело Мічелі таки закинув першу шайбу італійців на цьому чемпіонаті світу! Тепер в Італії після шести матчів «неймовірна» різниця шайб — 1-45.

Між тим, виглядало, що ця невдача так розлютила норвежців, що вони, аби не виглядати гіршими на тлі інших суперників, закинули впродовж третього періоду відразу шість шайб, більше впродовж однієї 20-хвилинки, ніж будь-хто інший на цьому чемпіонаті!

Італія — Норвегія — 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Шайби: 0:1 — Райхенберґ (Лесунд, Андреас Мартінсен), 15:23. 0:2 — Треттенес (Матіс Олімб, Валькве Ольсен), 41:47. 1:2 — Анджело Мічелі (Гелфер, Сімон Костнер), 42:03. 1:3 — Міхаель Гаґа (Валькве Ольсен, Бонсаксен), 43:55. 1:4 — Тобіас Ліндстрьом (Андреас Мартінсен), 47:45. 1:5 — Ольден (Йонас Голос, Матіс Олімб), 49:06. 1:6 — Роймарк, 51:39. 1:7 — Еспеланн (Крістіан Булль, Міхаель Гаґа, - більш.), 59:08

Воротарі: Андреас Бернард — Генрік Гольм

Кидки: 20 (6 + 5 + 9) — 35 (14 + 7 + 14)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2) — 8 (2 + 4 + 2)

18 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 872 глядачі

Боротьба за виживання у групі В майже завершена. Норвегія з шістьма очками іде шостою і нижче вже не опуститься. В заключному турі скандинави спробують перемогти Латвію і стати п'ятими. Наразі у латвійців теж шість очок.

Італію врятує тільки диво. Навіть якщо Австрія, яка наразі іде без очок, сьогодні програє Чехії (що реально). Окрім цього, італійцям треба перемоти австрійців з таким рахунком, щоб мати ліпшу різницю закинутих і пропущених шайб. У порівнянні з італійськими -44 поточні австрійські -22 виглядають зовсім скромно.