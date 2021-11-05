70-річний футболіст став рекордсменом України

Петро Федоренко відіграв весь матч і потрапив до Національного Реєстру Рекордів

7 листопада 2021 року найстарішого футболіста України буде номіновано на рекорд. 70-річний Петро Федоренко відіграв весь матч у календарній грі на першість Києво-Святошинського регіону між командами «Факел» (Гостомель) – СК «Хотів».

Петро Федоренко народився 8 липня 1951 року в селі Хотів Києво-Святошинського району. За команду селища відіграв 55 років. З кінця 80-х років минулого століття він очолював рідну команду в якості граючого тренера та організатора.

«У Книзі Рекордів Гіннеса подібний рекорд належить воротарю ізраїльського ФК «Іроні Ор Єгуда» Ісааку Хаїку, який зіграв матч у віці 73 роки. Я думаю, що у нашого рекордсмена через певний час є всі шанси позмагатися за світове визнання його спортивного довголіття», – розповіла керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Нагородження відбудеться 7 листопада під час фіналу Кубку Києво-Святошинського регіону з футболу. У Національний Реєстр Рекордів Петро Федоренко увійде як рекордсмен України в категорії «Людські досягнення».