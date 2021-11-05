Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів «Барселона» за тиждень знайшла нового тренера

Катарський «Аль-Садд» відзвітував, що Хаві їде укладати контракт з каталонським клубом

Легенда «Барселони» Хаві звільнився з катарського «Аль-Садд» і може підписувати контракт з «Барселоною». Про це оголосив його нинішній клуб, зауваживши, що очікує на компенсацію за дострокове припинення угоди.

«Адміністрація «Аль-Садд» погодилася відпустити Хаві до «Барселони» після оплати обговореного у контракті пункту про дострокове припинення угоди. Також домовилися про співпрацю із «Барселоною» у майбутньому. Хаві – важлива частина історії «Аль-Садда», і ми бажаємо йому успіхів», – написала прес-служба «Аль-Садда» у «Твіттері».

Раніше повідомлялося, що Хаві має домовленість з керівництвом катарського клубу, згідно з якою його відпустять, якщо надійде пропозиція від одного з топ-клубів. За даними ЗМІ, вчора відбулися фінальні переговори між «Аль-Саддом» та «Барселоною».

Таким чином, Сірхі Бархуан, який 29 жовтня змінив Рональда Кумана на посту головного тренера «Барселони», попрацював з командою лише тиждень.

«Барселона» є суперником «Динамо» в Лізі чемпіонів. У вівторок, 2 жовтня, кияни зазнали поразки від каталонців - 0:1.