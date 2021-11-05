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    Зозуля ефектно вперше забив за новий клуб

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    Роман Зозуля знову забиває - Зозуля ефектно вперше забив за новий клуб
    Роман Зозуля знову забиває
    Фото з відкритих джерел

    Роман виступає в Сегунді за «Фуенлабраду»

    Український нападник Роман Зозуля, який взяв паузу у виступах за національну команду, у міжсезоння змінив «Альбасете» на «Фуенлабраду» і вперше забив за новий клуб. Команда вихованця «Динамо» зустрічалася з «Лас-Пальмасом» і поступилася – 1:2.

    Зозуля в одному епізоді торкнувся м’яча, який залетів у ворота, але гол було скасовано через невеликий офсайд, а у кінцівці зустрічі ефектно забив у падінні, знаходячись спиною до воріт.

    Гол Романа став першим за останні дев’ять місяців. Востаннє він відзначався забитим м'ячем 30 січня, коли ще у складі «Альбасете» забив у ворота «Ов'єдо».

    Форвард провів за «Фуенлабраду» 13 матчів, у яких записав на свій рахунок дві результативні передачі.

    Команда українця після 14 турів набрала 15 очок і посідає 16-те місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Роман Зозуля
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    Зозуля ефектно вперше забив за новий клуб