Зозуля ефектно вперше забив за новий клуб

Роман виступає в Сегунді за «Фуенлабраду»

Український нападник Роман Зозуля, який взяв паузу у виступах за національну команду, у міжсезоння змінив «Альбасете» на «Фуенлабраду» і вперше забив за новий клуб. Команда вихованця «Динамо» зустрічалася з «Лас-Пальмасом» і поступилася – 1:2.

Зозуля в одному епізоді торкнувся м’яча, який залетів у ворота, але гол було скасовано через невеликий офсайд, а у кінцівці зустрічі ефектно забив у падінні, знаходячись спиною до воріт.

Гол Романа став першим за останні дев’ять місяців. Востаннє він відзначався забитим м'ячем 30 січня, коли ще у складі «Альбасете» забив у ворота «Ов'єдо».

Форвард провів за «Фуенлабраду» 13 матчів, у яких записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Команда українця після 14 турів набрала 15 очок і посідає 16-те місце.