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    На Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п’ять українських тенісисток

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    На Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п’ять українських тенісисток
    Фото з відкритих джерел

    За медалі Ігор поборються Світоліна, Ястремська, Костюк і сестри Киченок

    Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські ігри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток. Це – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Надія Кіченок.

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    Усі згадані українки, крім Ястремської, беруть участь у Вімблдоні.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    На Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п’ять українських тенісисток