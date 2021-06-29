На Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п’ять українських тенісисток
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За медалі Ігор поборються Світоліна, Ястремська, Костюк і сестри Киченок
Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські ігри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток. Це – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк, Людмила Кіченок і Надія Кіченок.
Усі згадані українки, крім Ястремської, беруть участь у Вімблдоні.
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