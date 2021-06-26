Українку зняли з Вїмблдону за кілька годин до виправдувального вироку

Даяна Ястремська повернеться в теніс після турнір «Великого шлема»

Одеситка Даяна Ястремська зможе повернутися в теніс на початку липня. Вона планувала зіграти на Вімблдоні, який візьме старт 28 червня, але її зняли з заявки за кілька годин до виправдувального вироку у справі про допінг.

«Після рішення Незалежної трибуналу, який виправдав мене в понеділок, я сподівалася і розраховувала зіграти на Вімблдоні наступному тижні. На жаль, організатори зняли мою заявку з турніру всього за кілька годин до оголошення рішення.

Я дуже розчарована тим, що не зможу зіграти в Англії в цьому році, але я повернуся ще сильнішою», – написала Ястремська в «Твіттері».

22 червня незалежний трибунал Міжнародної тенісної федерації (ITF) зняв з Ястремської всі обвинувачення по допінгового справі. Через розслідування, яке тривало з початку року, Даяна не змогла зіграти на мейджорах в Австралії, Франції, Великій Британії та низці великих турнірів.

У рейтингу WTA вона втратила кілька рядків, проте досі знаходиться у ТОП-40.