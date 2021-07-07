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    Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму

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    Жан Беленюк:&nbsp;хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що я &ndash; українець - Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму
    Жан Беленюк: хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що я – українець
    Фото: greco.rome / Facebook

    Продавці запропонували нардепу скандальну футболку зі знижкою

    Народний депутат від «Слуги народу», борець греко-римського стилю, призер Олімпіади 2016 року Жан Беленюк поскаржився, що у мережі продають футболки з його фото та картою України без окупованого Криму.

    «Що ви знаєте про нахабство?! Мало того, що хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що Я – Українець, карту моєї країни вони надрукували без українського Криму», – написав Беленюк у Facebook.

    Нардеп також обурився, що продавці запропонували йому купити цю скандальну футболку зі знижкою.

    «No comments ...», – резюмував нардеп.

    Скріншот: Жан Беленюк / Facebook
    Скріншот: Жан Беленюк / Facebook

    До слова, компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити.

    Нагадаємо, державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом.

    Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.

    Також повідомлялося, що британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео).

    Теги: Крим депутат інтернет скандал соціальні мережі партія Слуга народу Жан Беленюк
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    Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму