Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму

Жан Беленюк: хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що я – українець

Продавці запропонували нардепу скандальну футболку зі знижкою

Народний депутат від «Слуги народу», борець греко-римського стилю, призер Олімпіади 2016 року Жан Беленюк поскаржився, що у мережі продають футболки з його фото та картою України без окупованого Криму.

«Що ви знаєте про нахабство?! Мало того, що хлопці без мого дозволу торгують моїм обличчям, при цьому знаючи, що Я – Українець, карту моєї країни вони надрукували без українського Криму», – написав Беленюк у Facebook.

Нардеп також обурився, що продавці запропонували йому купити цю скандальну футболку зі знижкою.

«No comments ...», – резюмував нардеп.

Скріншот: Жан Беленюк / Facebook

До слова, компанія JBL опублікувала карту України без Криму та частини Донбасу. Винних обіцяють звільнити.

Нагадаємо, державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом.

Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.

Також повідомлялося, що британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео).