Українську зірку тенісу виправдали у скандальній допінговій справі

Даяна Ястремська може повернутися в тур і, можливо, виступить на Олімпіаді

Одеситка Даяна Ястремська добилася правди у справі, в якій її звинувачували у вживанні заборонених препаратів. Незалежний трибунал виніс рішення про те, що тенісистка порушила антидопінгові правила без будь-якої провини або недбалості з її боку. Термін дискваліфікації не застосовувався.

«Я дізналася про це рішення ще вчора. Трибунал визнав, що позитивний результат допінг-проби був викликаний зовнішнім забрудненням, а не моєю провиною або недбалістю, внаслідок чого на мене не наклали ніяких санкцій. Тому я можу негайно відновити свою кар'єру.

За останні 6 місяців я через багато пройшла, мені було важко впоратися з негативними коментарями в мій бік. Зараз я з нетерпінням чекаю повернення до своєї пристрасті – тенісу. Його у мене забрали занадто надовго, не можу дочекатися повернення в тур», – написала Ястремська в своєму «твіттері».

Ястремська цього року на корт не виходила. Пропустила низку турнірів, серед яких Відкриті чемпіонати Австралії та Франції. Входить до ТОП-40 найкращих тенісисток світу.