Агуеро дебютував за «Барселону» та зможе зіграти проти «Динамо»
Нападник збірної Аргентини відновився після травми
Аргентинський форвард «Барселони» Серхіо Агуеро дебютував за каталонський клуб в офіційних матчах. Нападник вийшов на поле в матчі 9-го туру Прімери з «Валенсією.
Агуеро вийшов на заміну на 87-й хвилині. Він змінив на полі Серджіно Деста. Зустріч завершилася перемогою каталонців із рахунком 3:1, всі м'ячі були забиті до виходу Агуеро.
Нападник перейшов у каталонський клуб перед початком сезону в якості вільного агента. Раніше у нього закінчився контракт з «Манчестер Сіті», за який він виступав протягом 10 років.
Агуеро пропустив початок сезону через травму, але форвард вже виходив на поле в товариському матчі з «Корнелією» – клубом з Сегунди Б. Та зустріч закінчилася з рахунком 2:2, а Агуеро отримав 30 хвилин ігрового часу. Цього аргентинцеві вистачило, щоб відзначитися голом.
У середу, 20 жовтня, «Барселона» прийме київське «Динамо» в 3-му турі Ліги чемпіонів.
Тим часом гравці «Динамо» Віталій Миколенко та Віталій Буяльський відновилися після травм і зіграли помітну роль в матчі проти «Львова».
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