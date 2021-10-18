  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Агуеро дебютував за «Барселону» та зможе зіграти проти «Динамо»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серхіо Агуеро готовий зіграти проти&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Агуеро дебютував за «Барселону» та зможе зіграти проти «Динамо»
    Серхіо Агуеро готовий зіграти проти «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Аргентини відновився після травми

    Аргентинський форвард «Барселони» Серхіо Агуеро дебютував за каталонський клуб в офіційних матчах. Нападник вийшов на поле в матчі 9-го туру Прімери з «Валенсією.

    Агуеро вийшов на заміну на 87-й хвилині. Він змінив на полі Серджіно Деста. Зустріч завершилася перемогою каталонців із рахунком 3:1, всі м'ячі були забиті до виходу Агуеро.

    Нападник перейшов у каталонський клуб перед початком сезону в якості вільного агента. Раніше у нього закінчився контракт з «Манчестер Сіті», за який він виступав протягом 10 років.

    Агуеро пропустив початок сезону через травму, але форвард вже виходив на поле в товариському матчі з «Корнелією» – клубом з Сегунди Б. Та зустріч закінчилася з рахунком 2:2, а Агуеро отримав 30 хвилин ігрового часу. Цього аргентинцеві вистачило, щоб відзначитися голом.

    У середу, 20 жовтня, «Барселона» прийме київське «Динамо» в 3-му турі Ліги чемпіонів.

    Тим часом гравці «Динамо» Віталій Миколенко та Віталій Буяльський відновилися після травм і зіграли помітну роль в матчі проти «Львова».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Агуеро дебютував за «Барселону» та зможе зіграти проти «Динамо»