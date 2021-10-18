Агуеро дебютував за «Барселону» та зможе зіграти проти «Динамо»

Нападник збірної Аргентини відновився після травми

Аргентинський форвард «Барселони» Серхіо Агуеро дебютував за каталонський клуб в офіційних матчах. Нападник вийшов на поле в матчі 9-го туру Прімери з «Валенсією.

Агуеро вийшов на заміну на 87-й хвилині. Він змінив на полі Серджіно Деста. Зустріч завершилася перемогою каталонців із рахунком 3:1, всі м'ячі були забиті до виходу Агуеро.

Нападник перейшов у каталонський клуб перед початком сезону в якості вільного агента. Раніше у нього закінчився контракт з «Манчестер Сіті», за який він виступав протягом 10 років.

Агуеро пропустив початок сезону через травму, але форвард вже виходив на поле в товариському матчі з «Корнелією» – клубом з Сегунди Б. Та зустріч закінчилася з рахунком 2:2, а Агуеро отримав 30 хвилин ігрового часу. Цього аргентинцеві вистачило, щоб відзначитися голом.

У середу, 20 жовтня, «Барселона» прийме київське «Динамо» в 3-му турі Ліги чемпіонів.

Тим часом гравці «Динамо» Віталій Миколенко та Віталій Буяльський відновилися після травм і зіграли помітну роль в матчі проти «Львова».