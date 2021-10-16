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    «Динамо» з перешкодами здолало «Львів» і відірвалося від «Шахтаря»

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    Циганков і Гармаш&nbsp;&ndash; ударна сила &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» з перешкодами здолало «Львів» і відірвалося від «Шахтаря»
    Циганков і Гармаш – ударна сила «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    Кияни під час зустрічі поступалися, але змогли втілити перевагу в голи

    Чемпіон України продовжив безпрограшну серію в чемпіонаті до 11 матчів. В 11-му турі команда Мірчи Луческу грала у Львові з однойменним клубом і відчула доволі сильний спротив. Господарі билися на кожному клаптику поля і навіть вели в рахунку. Арбітр Катерина Монзуль, яка увійшла в історію збірної Англії як перша жінка, яка працювала на матчі родоначальників футболу, передивилася відеоповтор атаки «Львова» і побачила, що захисник гостей Віталій Миколенко зіграв у штрафному майданчику рукою. Пенальті реалізував хорват Фране Чир’як.

    Динамівці володіли територіальною перевагою і досить швидко відігралися. Гольову атаку організували Миколенко і Віталій Буяльський, які через травми пропустили матчі збірної з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною. Перший пасував, другий бив у незахищений кут воріт.

    Кияни ще до перерви забили й другий раз. Передачею Дмитра Шепелєва скористався Віктор Циганков, який влучно пробив у ближню «дев’ятку».

    По перерві гості продовжували тиснути на ворота господарів і незабаром забили втретє. Це найкращий гравець вересня в Прем’єр-лізі Денис Гармаш першим був на підбиранні і без перешкод вразив ворота. Згодом Гармаш відзначився ще раз. У нього вийшов невідпорний удар з-за меж штрафного – 1:4.

    Додамо, що черговий шанс проявити себе не використав нападник Владислав Супряга. Динамівець знову мав прекрасний шанс відзначитися, але не влучив у ворота з близької відстані.

    Наступного тижня на «Динамо» чекає ще одне серйозне випробування. В третьому турі Ліги чемпіонів кияни гратимуть на «Камп Ноу» з «Барселоною». Гра відбудеться в середу, 20 жовтня, а на матч кияни вирушать вже в понеділок.

    «Шахтар», нагадаємо, в 11 турі розгромив «Зорю» – 6:1.

    Ще в одному матчі туру «Металіст 1925» здобув перемогу над «Маріуполем» – 2:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Денис Гармаш
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    «Динамо» з перешкодами здолало «Львів» і відірвалося від «Шахтаря»