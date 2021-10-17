«Аталанта» перервала безвиграшну серію, «Наполі» повернувся на перше місце

Команда з Неаполя не втратила в чемпіонаті Італії ще жодного очка

В Серії А «Наполі» продовжує переможну ходу. З початку чемпіонату Італії неаполітанці не втратили ще жодного очка. У 8-му турі «біло-голубі» приймали «Торіно» і змогли дотиснути суперників під завісу гри. На стадіоні «Дієго Армандо Марадона» переможний гол забив Віктор Осімхен – 1:0. Зазначимо, що в середині першого тайму нападник господарів Лоренцо Інсіньє не реалізував пенальті.

«Аталанта» Руслана Малиновського грала на виїзді з «Емполі». Чудовий матч провів півзахисник гостей Йосип Ілічіч. Він забив два голи і не реалізував 11-метровий. Примітно, що одразу після невдало пробитого пенальті його замінив Руслан Малиновський. Загальний рахунок – 4:1 на користь «Аталанти».

В останньому матчі туру «Ювентус» зараз приймає «Рому» і перемагає – 1:0.