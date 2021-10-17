Гравець «Лаціо» розплакався, коли отримав червону картку за невдалий жарт

Луїс Філіпе застрибнув на спину гравцю команди-суперників

Римський «Лаціо» завдав першої в сезоні поразки міланському «Інтеру» - 3:1. Після фінального свистка на поле стався резонансний епізод – захисник римлян Луїс Феліпе Рамос під час святкування перемоги застрибнув на спину півзахисникові міланців Хоакіну Корреа. Футболісти раніше виступали разом за «Лаціо» і були близькими друзями, але в нинішніх реаліях Корреа не оцінив гумор Луїса Феліпе і гнівно відреагував на витівку бразильця.

Суддя, побачивши цей епізод, показав захиснику «Лаціо» червону картку. Луїс Феліпе намагався пояснити, що цей епізод був лише дружній жартом, але марно. Ні суддя, ні Корреа не оцінили гумору бразильця. Вилучення залишилося в силі, а сам Феліпе розплакався, отримавши червону картку.

Нагадаємо, за підсумками цього матчу «Інтер» займає 3-е місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 17 очок. «Лаціо» набрав 14 очок і піднявся на 5-е місце.

Раніше зустрічалися «Спеція» і «Салернітана». Українець Віктор Коваленко провів на полі весь матч, забив м’яч і віддав гольову передачу.