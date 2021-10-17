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    Небитий український боксер новаутом відзначив повернення в ринг

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    Тарас Шелестюк переміг Еспану нокаутом в останньому раунді - Небитий український боксер новаутом відзначив повернення в ринг
    Тарас Шелестюк переміг Еспану нокаутом в останньому раунді
    Фото з відкритих джерел

    Шелестюку, який проводив поєдинок у Мексиці, перед боєм змінили суперника

    Непереможний український боксер Тарас Шелестюк повернувся в ринг майже через два роки простою. У Мексиці він мав битися з молодим мексиканцем Рікардо Саласом Родрігесом, проте на зважуванні з’явився інший суперник – 40-річний Ернесто Еспана. Він габаритніший за Саласа і доволі довго чинив гідний опір. А коли судді вже думали підраховувати очки, в останньому десятому раунді Тарас закидав Еспану ударами і рефері зупинив бій.

    35-річний Тарас Шелестюк є чемпіоном світу серед любителів і бронзовим призером Олімпіади в Лондоні. На профі-рингу провів 19 поєдинків і в усіх переміг.

    Тим часом Василь Ломаченко вилетів до США майже за два місяці до поєдинку з ганійцем Коммі. За океаном українець проведе підготовку до бою.

    Раніше стало відомо, скільки заробить Усик за другий бій з Джошуа.

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    Теги: бокс Тарас Шелестюк
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    Небитий український боксер новаутом відзначив повернення в ринг