Луческу розповів, чого не вистачає нападнику Супрязі

Тренер «Динамо» замінив форварда через невикористану нагоду для взяття воріт

Київське «Динамо» в матчі 11 туру української Прем’єр-ліги взяло гору над «Львовом» з рахунком 4:1 і повернулося на перше місце в таблиці. Після зустрічі тренер лідера чемпіонату Мірча Луческу прокоментував гру і пояснив, чому замінив нападника Владислава Супрягу.

«Ми домінували, змогли не дозволили супернику зіграти в його футбол і могли самі забивати до того, як пропустили. Супряга мав реалізовувати 100-відсотковий момент. Я його замінив, для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який мав. Потім порушив правила на нашій половині поля. Він має бути сконцентрованим. У нього є всі якості для форварда – фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол – це і характер. Сподіваюся, він зробить висновки з цієї заміни», – наводить слова Луческу sport.ua.

Наступного тижня «Динамо» гратиме в Барселоні в третьому турі Ліги чемпіонів.