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    Луческу розповів, чого не вистачає нападнику Супрязі

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    Мірча Луческу втомився чекати, коли Владислав Супряга почне забивати - Луческу розповів, чого не вистачає нападнику Супрязі
    Мірча Луческу втомився чекати, коли Владислав Супряга почне забивати
    Фото: fcdynamo.kiev.ua

    Тренер «Динамо» замінив форварда через невикористану нагоду для взяття воріт

    Київське «Динамо» в матчі 11 туру української Прем’єр-ліги взяло гору над «Львовом» з рахунком 4:1 і повернулося на перше місце в таблиці. Після зустрічі тренер лідера чемпіонату Мірча Луческу прокоментував гру і пояснив, чому замінив нападника Владислава Супрягу.

    «Ми домінували, змогли не дозволили супернику зіграти в його футбол і могли самі забивати до того, як пропустили. Супряга мав реалізовувати 100-відсотковий момент. Я його замінив, для нього це можливість подумати. Він не забив той гол, який мав. Потім порушив правила на нашій половині поля. Він має бути сконцентрованим. У нього є всі якості для форварда – фізичні і технічні. Але він повинен розуміти, що професійний футбол – це і характер. Сподіваюся, він зробить висновки з цієї заміни», – наводить слова Луческу sport.ua.

    Наступного тижня «Динамо» гратиме в Барселоні в третьому турі Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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    Луческу розповів, чого не вистачає нападнику Супрязі