Американка пробігла 95 марафонів за 95 днів і потрапила до Книги рекордів Гіннеса

На 96-й день легкоатлетка знову вийшла на дистанцію, але подолати її не змогла

Американська легкоатлетка Алісса Кларк потрапила до Книги рекордів Гіннесса, пробігши 95 марафонів за 95 днів. Загалом за три місяці вона подолала понад чотири тисячі кілометрів, повідомляє CNN.

Шлях до рекорду Кларк розпочала у березні 2020 року. Коли запровадили локдаун через коронавірус, Аліса вирішила бігати. І щодня долала марафонську дистанцію 42 км 95 м.

На 96-й день вона знову вийшла на пробіжку, проте відчула біль у грудях. Виявилося, що вона і її чоловік захворіли на коронавірус.