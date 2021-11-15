Де дивитися матч відбору чемпіонату світу з футболу Боснія і Герцеговина – Україна

У європейській зоні завершується кваліфікаційний турнір

16 листопада завершується відбірний турнір чемпіонату світу з футболу у європейській зоні. Збірна України проведе заключний матч у Зениці проти Боснії і Герцеговини. Нашій команді потрібна перемога і допомога Франції, яка в паралельній зустрічі в Гельсінки гратиме проти Фінляндії. Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D.

Положення команд у групі D: 1. Франція – 15 очок; 2. Фінляндія – 11; 3. Україна – 9; 4. Боснія та Герцеговина – 7; 5. Казахстан – 3 (8).

У прямій трансляції матч Боснія і Герцеговина – Україна покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Початок – о 21:45.

Матч Фінляндія – Франція розпочнеться в цей же час. Його транслюватиме «Футбол 2».

«Главком» проведе онлайн-трансляцію останніх матчів відбору.

Раніше збірна України з футболу позбулася одного конкурента за вихід до фіналу чемпіонату світу.