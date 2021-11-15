  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу з футболу Боснія і Герцеговина – Україна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України проведе вирішальний матч у відборі до чемпіонату світу - Де дивитися матч відбору чемпіонату світу з футболу Боснія і Герцеговина – Україна
    Збірна України проведе вирішальний матч у відборі до чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    У європейській зоні завершується кваліфікаційний турнір

    16 листопада завершується відбірний турнір чемпіонату світу з футболу у європейській зоні. Збірна України проведе заключний матч у Зениці проти Боснії і Герцеговини. Нашій команді потрібна перемога і допомога Франції, яка в паралельній зустрічі в Гельсінки гратиме проти Фінляндії. Як Україні потрапити на чемпіонат світу з футболу: розклади на останній тур у групі D.

    Положення команд у групі D: 1. Франція – 15 очок; 2. Фінляндія – 11; 3. Україна – 9; 4. Боснія та Герцеговина – 7; 5. Казахстан – 3 (8).

    У прямій трансляції матч Боснія і Герцеговина – Україна покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Початок – о 21:45.

    Матч Фінляндія – Франція розпочнеться в цей же час. Його транслюватиме «Футбол 2».

    «Главком» проведе онлайн-трансляцію останніх матчів відбору.

    Раніше збірна України з футболу позбулася одного конкурента за вихід до фіналу чемпіонату світу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу з футболу Боснія і Герцеговина – Україна