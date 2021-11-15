Результати відбірного турніру чемпіонату світу з футболу за 14 листопада

Вже дев’ять збірних здобули путівки до фінальної частини

14 листопада розпочався триденний цикл останніх матчів відбору до чемпіонату світу в Катарі. Від Європи компанію Данії, Німеччині, Франції та Бельгії, які забезпечили собі путівки на мундіаль раніше, склали також Сербія, Іспанія та Хорватія. Також у фіналі зіграють Катар і Бразилія.

Кваліфікація чемпіонату світу. 14 листопада

Група А

Португалія – Сербія – 1:2 (Ренату Санчеш, 2 – Тадіч, 33, Мітрович, 90).

Люксембург – Ірландія – 0:3 (Даффі, 67, Огбене, 75, Робінсон, 88).

Становище команд: 1. Сербія – 20 очок; 2. Португалія – 17; 3. Ірландія – 9; 4. Люксембург – 9; 5. Азербайджан – 1.

Група В

Іспанія – Швеція – 1:0 (Мората, 86).

Греція – Косово – 1:1 (Масурас, 44 – Рахмані, 76).

Становище команд: 1. Іспанія – 19 очок; 2. Швеція – 15; 3. Греція – 10; 4. Грузія – 7; 5. Косово – 5.

Група Н

Хорватія – Росія – 1:0 (Кудряшов, 81, у свої ворота).

Словенія – Кіпр – 2:1 (Зайц, 48, Гнезда, 84 – Какуліс, 89).

Мальта – Словаччина – 0:6 (Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 80, Де Марко, 72).

Становище команд: 1. Хорватія – 23 очки; 2. Росія – 22; 3. Словаччина – 14; 4. Словенія – 14; 5. Кіпр – 5; 6. Мальта – 5.

Група J

Вірменія – Німеччина – 1:4 (Мхітарян, 59, з пенальті – Гаверц, 15, Гюндоган, 45+4, з пенальті, 50, Гофманн, 64).

Північна Македонія – Ісландія – 3:1 (Аліоскі, 7, Ельмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54).

Ліхтенштейн – Румунія – 0:2 (Ман, 8, Банку, 87). На 35-й хвилині Станчу (Румунія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Німеччина – 27 очок; 2. Північна Македонія – 18; 3. Румунія – 17; 4. Вірменія – 12; 5. Ісландія – 9; 6. Ліхтенштейн – 1.

15 листопада зіграють: група С – Північна Ірландія – Італія, Швейцарія – Болгарія; група F – Шотландія – Данія, Ізраїль – Фарерські острови, Австрія – Молдова; група I – Польща – Угорщина, Сан-Марино – Англія, Албанія – Андорра.