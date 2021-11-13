У росіян відібрали дві олімпійські нагороди

Ерік Кінард став олімпійським чемпіоном через 9 років після Ігор у Лондоні

Міжнародний олімпійський комітет перерозподілив медалі у п'яти дисциплінах на Іграх-2012

У світі спорту продовжують відновлювати справедливість. Міжнародний олімпійський комітет перерозподілив медалі у п'яти дисциплінах на Іграх-2012 у Лондоні після анулювання результатів дискваліфікованих спортсменів.

У стрибках у висоту після дискваліфікації росіянина Івана Ухова золота медаль дісталася американцю Еріку Кінарду, срібними призерами стали катарець Мутаз Есса Баршим, канадець Дерек Друен та британець Роберт Грабарз. У жінок у стрибках у висоту бронзову нагороду росіянки Світлани Школіної отримає іспанка Рут Бейтія.

У вільній боротьбі (вагова категорія до 120 кг) після анулювання результатів представника Узбекистану Артура Таймазова та грузина Давіта Модзманашвілі переможцями визнано росіянина Біляла Махова та іранця Комейла Гасемі. Проте Махов зможе здобути медаль лише після відбуття власної дискваліфікації (27 січня 2024 року).