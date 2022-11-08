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Американський бізнесмен вирішив продати «Ліверпуль»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Американський бізнесмен вирішив продати «Ліверпуль»
Власники хочуть вигідно продати «Ліверпуль»
фото з відкритих джерел

Власники вже підготували презентацію для всіх, хто претендуватиме на купівлю клубу

Компанія Fenway Sports Group виставила на продаж англійський футбольний клуб «Ліверпуль». Про це повідомляє The Athletic.

Власником FSG є американський бізнесмен Джон Генрі. За даними спортивного телевізійного каналу ESPN, таке рішення він ухвалив через зрив проєкту Суперліги, який міг принести додатковий дохід, а також на тлі продажу «Челсі» за понад £4 млрд. Підприємець не знав, що на схожій угоді можна заробити такі гроші.

Фахівці вже підготували презентацію для всіх, хто претендуватиме на оформлення угоди. Власники клубу АПЛ відкриті для пропозицій.

У компанії зазначили, що розглянуть продаж за потрібну ціну і лише в тому випадку, якщо цей крок піде на користь команді.

Генрі придбав «Ліверпуль» у 2010-му році. З того часу мерсисайдці виграли АПЛ, Лігу чемпіонів та цілу низку інших трофеїв. Також було реконструйовано стадіон «Енфілд», а у клуба з’явилася сучасна тренувальна база.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» отримав суперника по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль

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