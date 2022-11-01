Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram

Роналду втратив близько 3 млн підписників під час збою в соцмережі

Користувачі Instagram зіткнулися з серйозною проблемою 31 жовтня, коли не змогли отримати доступ до своїх облікових записів або втратили значну частину своїх підписників. Серед них – нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. Про це повідомляє DNA.

37-річний португалець, який є людиною з найбільшою кількістю фоловерів у Instagram, втратив близько 3 млн підписників під час збою в соцмережі. У Роналду 493 млн фоловерів в Instagram, але під час чотиригодинного збою їх кількість суттєво зменшилася.

Кілька годин тому компанія Instagram повідомила у своєму Twitter, що баг вже усунуто.

«Ми вирішили цю проблему, через яку люди в різних частинах світу мали проблеми з доступом до своїх облікових записів і яка спричинила тимчасові зміни в кількості підписників. Вибачте!» – йдеться у повідомленні платформи.

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».