Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram
Соцмережа попросила вибачення за збій
фото: Getty Images

Роналду втратив близько 3 млн підписників під час збою в соцмережі

Користувачі Instagram зіткнулися з серйозною проблемою 31 жовтня, коли не змогли отримати доступ до своїх облікових записів або втратили значну частину своїх підписників. Серед них – нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. Про це повідомляє DNA.

37-річний португалець, який є людиною з найбільшою кількістю фоловерів у Instagram, втратив близько 3 млн підписників під час збою в соцмережі. У Роналду 493 млн фоловерів в Instagram, але під час чотиригодинного збою їх кількість суттєво зменшилася. 

Кілька годин тому компанія Instagram повідомила у своєму Twitter, що баг вже усунуто.

«Ми вирішили цю проблему, через яку люди в різних частинах світу мали проблеми з доступом до своїх облікових записів і яка спричинила тимчасові зміни в кількості підписників. Вибачте!» – йдеться у повідомленні платформи.

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

Читайте також: Роналду з Мессі зійдуться у фіналі: Суперкомп'ютер назвав тріумфатора мундіалю в Катарі
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Instagram Кріштіану Роналду

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роналду може переїхати в Італію
Роналду вже планує своє майбутнє: португалець може перейти в чемпіонат Італії
24 жовтня, 12:35
Роналду не гарантують місце у старті
Тренер «Манчестер Юнайтед» поверне Роналду у склад лише за однієї умови
25 жовтня, 13:44
Очікується, що Мессі зі своєю збірною обіграє Роналду та компанію
Роналду з Мессі зійдуться у фіналі: Суперкомп'ютер назвав тріумфатора мундіалю в Катарі
28 жовтня, 17:37

Скотч. Спорт

Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram
Зірковий футболіст Роналду втратив мільйони підписників через збій в Instagram
Дружина тренера Реброва похизувалась неабиякою гнучкістю на відпочинку (відео)
Дружина тренера Реброва похизувалась неабиякою гнучкістю на відпочинку (відео)
Український боксер з іронією порівняв рашизм із німецьким фашизмом
Український боксер з іронією порівняв рашизм із німецьким фашизмом
Відомий український футболіст оголосив збір коштів на «Байрактар»
Відомий український футболіст оголосив збір коштів на «Байрактар»
«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
«Чий Крим?» Олександр Усик емоційно висловив свою позицію
Чому Усик не говорить, чий Крим: дружина боксера зробила зізнання
Чому Усик не говорить, чий Крим: дружина боксера зробила зізнання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
104K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
96K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
44K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
44K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
39K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту