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«Шахтар» – відвертий аутсайдер протистояння з «Ренном» за версією букмекерів

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» – відвертий аутсайдер протистояння з «Ренном» за версією букмекерів
Перший матч пройде 16 лютого у Франції
фото з відкритих джерел

Явним фаворитом у цій парі букмекери бачать французьку команду

«Шахтар» має невисокі шанси пройти французький клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбулося 7 листопада, букмекерські контори опублікували свої котирування на двоматчеве протистояння в цьому раунді турніру між французьким «Ренном» та донецьким «Шахтарем».

На підставі поточних коефіцієнтів можна зробити висновок, що явним фаворитом у цій парі букмекери бачать французьку команду.

Так, ставки на те, що за підсумками двох матчів в 1/8 фіналу Ліги Європи пройде «Ренн», приймаються зараз з коефіцієнтом 1.50, в той час як котирування на успіх «Шахтаря» – відразу 2.60.

Нагадаємо, перший матч між «Ренном» і «Шахтарем» пройде 16 лютого у Франції, а матч-відповідь – 23 лютого на полі української команди.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

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Теги: ФК «Ренн» Ліга Європи ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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