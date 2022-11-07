Фанати «Гента» побажали смерті українському футболісту: клуб відреагував (фото)

«Гент» не схвалює банер, вивішений на адресу Романа Яремчука

У рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії «Брюгге» на виїзді програв «Генту» з рахунком 0:2. Господарі «тепло зустріли» свого колишнього нападника Романа Яремчука у складі суперника. Про це повідомляє «Главком».

Перед початком гри фанати «буйволів» вивісили на одній із трибун «Геламко-Арени» банер, присвячений українцеві. На ньому було написано наступний текст: «Смерть зрадникам, Яремчук – Іуда».

Мабуть, фани «Гента» не змогли пробачити Роману перехід у стан конкурента. Форвард збірної України виступав за «індійців» із 2017 по 2021 роки. Потім він перейшов до «Бенфіки», звідки влітку цього року і перебрався в «Брюгге».

«Гент» уже прокоментував скандальний банер:

«Гент» не схвалює банер, вивішений на адресу Романа Яремчука. Він ганебний і немає місця на нашому стадіоні. Це була робота кількох людей без відома клубу і, звісно, ​​без дозволу. Було вжито заходів, щоб банер швидко зняли.

Від імені клубу приносимо вибачення Яремчуку», – йдеться в повідомленні на сайті команди.

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