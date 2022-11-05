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Футбольний клуб «Мілан» виділить гроші на відновлення стадіону поблизу Києва (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футбольний клуб «Мілан» виділить гроші на відновлення стадіону поблизу Києва (відео)
На реконструкцію пошкодженого стадіону потрібно €600 тис.
фото з відкритих джерел

Відбудова стадіону в Ірпені стане першим проєктом у межах програми Rebuild Ukraine

Італійський футбольний клуб «Мілан» виділить €150 тис. на відновлення пошкодженого обстрілами стадіону в Ірпені Київської області. Про це повідомив колишній гравець «Мілана» та амбасадор платформи UNITED24 Андрій Шевченко.

Відбудова цього стадіону стане першим проєктом у межах програми Rebuild Ukraine, яка спрямована на залучення зовнішнього фінансування відбудови України. Загалом на реконструкцію пошкодженого стадіону потрібно €600 тис.

За ці кошти планують не лише відновити трибуни та поле, але й встановити нове освітлення. До цього проєкту Шевченко планує залучити як світову, так і українську футбольну спільноту. Кошти збиратимуть шляхом звернення до бізнесу з проханням допомогти відновленню споруди.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко нагадав світу про війну на церемонії вручення «Золотого м'яча».

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Теги: війна стадіон Ірпінь Андрій Шевченко

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Футбольний клуб «Мілан» виділить гроші на відновлення стадіону поблизу Києва (відео)
Футбольний клуб «Мілан» виділить гроші на відновлення стадіону поблизу Києва (відео)
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