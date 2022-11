Футбольний клуб «Мілан» виділить гроші на відновлення стадіону поблизу Києва (відео)

Італійський футбольний клуб «Мілан» виділить €150 тис. на відновлення пошкодженого обстрілами стадіону в Ірпені Київської області. Про це повідомив колишній гравець «Мілана» та амбасадор платформи UNITED24 Андрій Шевченко.

Відбудова цього стадіону стане першим проєктом у межах програми Rebuild Ukraine, яка спрямована на залучення зовнішнього фінансування відбудови України. Загалом на реконструкцію пошкодженого стадіону потрібно €600 тис.

Together with @jksheva7, we're launching a fundraiser for the reconstruction of Irpin stadium. It's our first project in the Rebuild Ukraine direction, and our ambassador has already engaged @acmilan, which will allocate 150,000 euros. The cost of the reconstruction is 600,000. pic.twitter.com/BlgKfFi6yV