Зірці українського тенісу через допінг заборонили повертатися на корт

Повторну апеляцію Даяни Ястремської також відхилили

Друга ракетка України Даяна Ястремська не зможе найближчим часом повернутися в тенісний Тур. Незалежний суд ITF відхилив її повторну апеляцію на відсторонення від участі в змаганнях. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації.

Ястремську відсторонили від змагань на початку року. У пробі 20-річної спортсменки, яку в неї взяли 24 листопада в рамках тестування поза змаганнями, були виявлені метаболіти местеролона – анаболіка андрогенного типу. Відомо також, що Даяна перехворіла на коронавірус.

Українка, очікуючи схвального рішення, марно їздила на Australian Open. Пізніше вона готова була грати за збірну в Кубку Біллі-Джин Кінг, але розгляд апеляції затягнувся. І ось тепер прийшов вирок. Раніше повідомлялося, що в перспективі Ястремська може отримати до двох років дискваліфікації.