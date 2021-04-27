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    Зірці українського тенісу через допінг заборонили повертатися на корт

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    Даяна Ястремьска на деякий час залишилася поза тенісом - Зірці українського тенісу через допінг заборонили повертатися на корт
    Даяна Ястремьска на деякий час залишилася поза тенісом
    Фото з відкритих джерел

    Повторну апеляцію Даяни Ястремської також відхилили

    Друга ракетка України Даяна Ястремська не зможе найближчим часом повернутися в тенісний Тур. Незалежний суд ITF відхилив її повторну апеляцію на відсторонення від участі в змаганнях. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації.

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    Ястремську відсторонили від змагань на початку року. У пробі 20-річної спортсменки, яку в неї взяли 24 листопада в рамках тестування поза змаганнями, були виявлені метаболіти местеролона – анаболіка андрогенного типу. Відомо також, що Даяна перехворіла на коронавірус.

    Українка, очікуючи схвального рішення, марно їздила на Australian Open. Пізніше вона готова була грати за збірну в Кубку Біллі-Джин Кінг, але розгляд апеляції затягнувся. І ось тепер прийшов вирок. Раніше повідомлялося, що в перспективі Ястремська може отримати до двох років дискваліфікації.

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    Теги: допінг NASCAR Australian Open
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