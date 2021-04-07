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    Двох олімпійських чемпіонів з Росії дискваліфікували за допінг

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    Наталія Антюх вже завершила спортивну кар'єру - Двох олімпійських чемпіонів з Росії дискваліфікували за допінг
    Наталія Антюх вже завершила спортивну кар'єру
    Фото з відкритих джерел

    В Сильнова та Антюх відберуть усі здобуті нечесним шляхом нагороди

    Легкоатлети Наталія Антюх та Андрій Сильнов отримали вирок за нечесний спосіб боротьби на спортивних аренах. Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції олімпійських чемпіонів, залишивши в силі рішення першої інстанції. Антюх і Сильнов дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Справи були порушені на підставі звіту Річарда Макларена.

    Обох усунуто з 7 квітня 2021 року. У Антюх анулюються результати, які вона показала з 30 червня 2013 року, у Сильнова – з 8 липня 2013 року. Починаючи з цих дат атлети позбавляються будь-яких титулів, нагород, медалей, очок, призових місць і грошей за участь в змаганнях.

    39-річна Антюх вже завершила кар’єру. 2012 року вона стала олімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів. 36-річний Сильнов – олімпійський чемпіон 2008 року в стрибках у висоту,

    Також анульовані результати «срібних» призерів – Універсиади-2013 Оксани Кондратьєвої (метання молота) та чемпіонату світу Олени Соболєвої (біг на 800 метрів).

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    Теги: допінг метання молота Наталія Антюх
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