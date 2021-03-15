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    Новий допінг-скандал: московська лабораторія приховала тести футболістів

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    ФІФА взялася за російських футболістів - Новий допінг-скандал: московська лабораторія приховала тести футболістів
    ФІФА взялася за російських футболістів
    фото з відкритих джерел

    Звинувачення стосується двох колишніх гравців молодіжної збірної й однієї жінки

    Слідом за спортсменами з індивідуальних видів спорту антидопінгові органи добралися й до російських футболістів. Виявилося, що проби, взяті у гравців ще 2103 року, дали позитивний результат. Але московська антидопінгова лабораторія весь цей час приховувала результати.

    Відповідний лист ФІФА надіслала до Російського футбольного союзу. «Існують переконливі докази, що були зроблені спроби приховати несприятливий результат аналізу (AAF) за допомогою «альтернативної методології зникнення позитивних допінг-проб» (alternative DPM), а також позбутися від слідів цього приховування», – йдеться в листі.

    Порушення антидопінгових правил стосується колишніх гравців молодіжної збірної Росії Володимира Обухова, захисника Івана Князєва та футболістки Дарини Мещерякової, повідомляє sport-express. Усім фігурантам загрожує чотирирічна дискваліфікація.

    Московську лабораторію позбавили ліцензії через приховування допінг-тестів. Пізніше багатьох спортсменів позбавили нагород з Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, а на Іграх та інших міжнародних змаганнях вони змушені виступати без гімну, прапора й будь-якої символіки, яка б нагадувала країну їхнього походження.

    Росіянам навіть заборонили замінити гімн піснею «Катюша».

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    Теги: Росія допінг ФІФА
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