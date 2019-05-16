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    Андрій Шевченко викликав півзахисника «Селтіка» до збірної України

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    Мар'ян Швед - Андрій Шевченко викликав півзахисника «Селтіка» до збірної України
    Мар'ян Швед
    Футбум

    Це вже другий виклик 21-річного Мар’яна Шведа до національної команди

    Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до складу команди 21-річного півзахисника шотландського «Селтіка» Мар‘яна Шведа. До розташування збірної у Харкові футболіст приїде 25 травня, інформує прес-служба ФФУ.

    Збірна України готуватиметься до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

    Для Шведа це вже другий виклик до національної збірної. У листопаді 2018 року він дебютував у товариському поєдинку проти Туреччини.

     Читайте також: Оприлюднено список українських легіонерів на наступні матчі збірної України
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Андрій Шевченко Мар'ян Швед
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