Андрій Шевченко викликав півзахисника «Селтіка» до збірної України



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Це вже другий виклик 21-річного Мар’яна Шведа до національної команди

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до складу команди 21-річного півзахисника шотландського «Селтіка» Мар‘яна Шведа. До розташування збірної у Харкові футболіст приїде 25 травня, інформує прес-служба ФФУ.

Збірна України готуватиметься до відбіркових матчів чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

Для Шведа це вже другий виклик до національної збірної. У листопаді 2018 року він дебютував у товариському поєдинку проти Туреччини.

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