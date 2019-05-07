Оприлюднено список українських легіонерів на наступні матчі збірної України



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Федерація футболу України ФФУ

Наша футбольна збірна зіграє в кваліфікації чемпіонату Європи проти Сербії (7 червня) та проти Люксембурга (10 червня)

Федерація футболу України оприлюднила список легіонерів національної збірної, яких викликано для підготовки до наступних матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

До списку ввійшли Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Ґенк», Бельгія), Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Роман Безус («Ґент», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина), Василь Кравець («Леганес», Іспанія).

До списку не ввійшли чемпіон Росії у складі «Зеніту» Ярослав Ракицький, Андрій Лунін з іспанського «Леганеса», який виступатиме за збірну U-20 на чемпіонаті світу.

Тренувальні збори почнуться 25 травня.

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