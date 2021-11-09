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    Шевченко розраховує підписати Зінченка і Миколенка в «Дженоа»

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    Андрій Шевченко розраховує переманити Олександра Зінченка - Шевченко розраховує підписати Зінченка і Миколенка в «Дженоа»
    Андрій Шевченко розраховує переманити Олександра Зінченка
    фото з відкритих джерел

    Український тренер розкрив деякі плани на зимовий трансферний період

    Андрій Шевченко, який очолив італійський «Дженоа», має на меті посилити склад «грифонів» одразу кількома відомими футболістами. З двома з них він знайомий по роботі в збірній України. Про це повідомляє The Sun.

    Шевченко має намір запросити до «Дженоа» 24-річного українського півзахисника «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка, 23-річного американського вінгера «Челсі» Крістіана Пулішича та 22-річного захисника київського «Динамо» Віталія Миколенка.

    Як зазначає джерело, під час перемовин з «генуезцями» українському фахівцю було поставлено завдання повернути «грифонів» до єврокубкових змагань.

    Відомий ексфорвард «Мілана» може також звернутися до свого колишнього клубу щодо переходу 26-річного іспанського форварда Самуеля Кастільєхо.

    У першому матчі Шевченка з «Дженоа», який відбудеться після міжнародної паузи, українського фахівця чекає домашня зустріч із «Ромою» Жозе Моурінью. Матч відбудеться 21 листопада.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко
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    Шевченко розраховує підписати Зінченка і Миколенка в «Дженоа»