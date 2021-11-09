Збірна України провела перше тренування в оновленому складі

Лінія півзахисту національної команди зазнала відчутних змін

Національна команда України зібралася на тренувальний збір перед вирішальною грою відбору на чемпіонат світу з Боснією і Герцеговиною (16 листопада). В порівнянні з минулими іграми, суттєве підсилення отримала лінія півзахисту. Місяць тому в обоймі тренера Олександра Петракова були відсутні Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віктор Коваленко, Віталій Буяльський і Денис Гармаш. Зараз вони можуть скласти основну ударну силу команди.

Ввечері понеділка збірна провела перше тренування на зборі. Уранці вівторка займатиметься на НСК «Олімпійський», а о 18:00 вилетить до Одеси, де 11 листопада проведе контрольний матч з Болгарією.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк), Денис Гармаш («Динамо» Київ).

Раніше тренер збірної Петраков розповів про стосунки з Малиновським і травму Ярмоленка.