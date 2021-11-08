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    Канал Ахметова покаже ток-шоу замість гри збірної з футболу

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    Збірна України потрапила в положення &laquo;поза грою&raquo; на телеканалі &laquo;Україна&raquo; - Канал Ахметова покаже ток-шоу замість гри збірної з футболу
    Збірна України потрапила в положення «поза грою» на телеканалі «Україна»
    фото з відкритих джерел

    Національна команда 11 листопада проведе останню репетицію перед матчем року

    У четвер, 11 листопада, футбольна збірна України проведе товариську зустріч з Болгарією. Цей матч стане останньою репетицією перед матчем року у відбірній групі чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною (16 листопада).

    Усі матчі національної команди транслював телеканал «Україна». Цього разу, щоправда, посунув футболістів у телевізійній сітці. Гра з Болгарією розпочнеться о 19:30, а телеканалі Ріната Ахметова її можна буде подивитися ближче до опівночі. Трансляція запланована в запису і покажуть її о 23:20.

    Замість футболу телеканал «Україна» пропонує подивитися ток-шоу.

    Гру з Одеси в прямому ефірі можна буде подивитися на каналі «Футбол 1».

    Тим часом в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков провів пресконференцію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов Збірна України Олександр Петраков Телеканал «Футбол»
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    Канал Ахметова покаже ток-шоу замість гри збірної з футболу