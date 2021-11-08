Нью-Йоркський марафон і Олімпіаду в один рік вперше в історії виграла одна спортсменка

Кенійка Перес Джепчірчір – нова зірка в легкій атлетиці

Стаєрка з Кенії Перес Джепчірчір увійшла в історію як перша легкоатлетка, яка в один рік перемогла на Олімпіаді та Нью-Йоркському марафоні.

На 50-му Нью-Йоркському марафоні вона показала результат 2:22,39 години.

Друге місце посіла інша кенійка Віола Чепту, яка присвятила здобуту медаль загиблій партнерці за командою – 25-річній Аґнес Тіроп, яку було вбито в жовтні. Третьою дистанцію подолала ефіопка Абабель Єшанех (2:22,52).

У чоловічому марафоні перемогу в Нью-Йорку також здобув представник Кенії – Альберт Корір. Його час – 2:08,22. Це його другий п'єдестал на цьому марафоні та перша перемога в кар'єрі.

Джепчірчір належить світовий рекорд у жіночому напівмарафоні – 1:05,16, повідомляє «Суспільне».

Найкращий час Перес у марафоні в кар'єрі – 2:17,16.