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    Нью-Йоркський марафон і Олімпіаду в один рік вперше в історії виграла одна спортсменка

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    Перес Джепчірчір виграла два найпрестижніших змагання року - Нью-Йоркський марафон і Олімпіаду в один рік вперше в історії виграла одна спортсменка
    Перес Джепчірчір виграла два найпрестижніших змагання року
    фото з відкритих джерел

    Кенійка Перес Джепчірчір – нова зірка в легкій атлетиці

    Стаєрка з Кенії Перес Джепчірчір увійшла в історію як перша легкоатлетка, яка в один рік перемогла на Олімпіаді та Нью-Йоркському марафоні.

    На 50-му Нью-Йоркському марафоні вона показала результат 2:22,39 години.

    Друге місце посіла інша кенійка Віола Чепту, яка присвятила здобуту медаль загиблій партнерці за командою – 25-річній Аґнес Тіроп, яку було вбито в жовтні. Третьою дистанцію подолала ефіопка Абабель Єшанех (2:22,52).

    У чоловічому марафоні перемогу в Нью-Йорку також здобув представник Кенії – Альберт Корір. Його час – 2:08,22. Це його другий п'єдестал на цьому марафоні та перша перемога в кар'єрі.

    Джепчірчір належить світовий рекорд у жіночому напівмарафоні – 1:05,16, повідомляє «Суспільне».

    Найкращий час Перес у марафоні в кар'єрі – 2:17,16.

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    Теги: Олімпіада марафон Нью-Йорк
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    Нью-Йоркський марафон і Олімпіаду в один рік вперше в історії виграла одна спортсменка