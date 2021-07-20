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    Англієць зі зламаними ребрами зробив дві гольові передачі в матчі з Україною на Євро

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    Люк Шоу дізнався про перелом вже після фіналу Євро - Англієць зі зламаними ребрами зробив дві гольові передачі в матчі з Україною на Євро
    Люк Шоу дізнався про перелом вже після фіналу Євро
    Фото з відкритих джерел

    Люк Шоу провів три матчі плей-оф чемпіонату континенту і був одним з найкращих на полі

    Захисник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу відіграв з переломом ребер більшу частину плей-оф чемпіонату Європи-2020. Про це повідомляє The Telegraph.

    Англієць зазнав травми в матчі 1/8 фіналу з національною командою Німеччини (2:0). Але отримане пошкодження не завадило гравцеві продовжити виступ на турнірі. 26-річний футболіст грав з травмою в чвертьфіналі з Україною (4:0), де він зробив 2 гольові передачі, в півфіналі з Данією (2:1 ДЧ) і в фіналі з Італією (1:1, 2:3 по пен.), де він забив єдиний гол збірної Англії.

    У «Манчестер Юнайтед» чекають, коли Шоу повернеться в розташування клубу після відпустки, щоб оцінити важкість пошкодження. Всього за шість матчів Євро Шоу забив один гол і віддав три результативні передачі.

    Тим часом Тренер збірної Італії Манчіні оприлюднив формулу успіху.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Англієць зі зламаними ребрами зробив дві гольові передачі в матчі з Україною на Євро