  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» представив новачків і роздав ігрові номери

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всіх новачків гірники брали під Лігу чемпіонів - «Шахтар» представив новачків і роздав ігрові номери
    Всіх новачків гірники брали під Лігу чемпіонів
    Фото: ФК Шахтар

    Завдання команди – пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів і виграти чемпіонат України

    Донецький «Шахтар» в день жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, після якого він отримав першого суперника в турнірі, представив новачків команди.

    Влітку, нагадаємо, «гірники» запросили до команди захисника Марлона, півзахисника Педріньо і форварда Лассіну Траоре.

    Гравці отримали свої ігрові номери. Марлон буде грати під 26-м номером, Педріньо – 38-м, а Траоре – 23-м.

    218834913_5964309180278322_1928097329908746901_n

    У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Шахтар» зустрінеться з бельгійським «Генком».

    Також сьогодні стали відомі суперники «Колоса» і «Ворскли» в Лізі конференцій УЄФА.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» представив новачків і роздав ігрові номери