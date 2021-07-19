«Шахтар» представив новачків і роздав ігрові номери

Всіх новачків гірники брали під Лігу чемпіонів

Завдання команди – пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів і виграти чемпіонат України

Донецький «Шахтар» в день жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, після якого він отримав першого суперника в турнірі, представив новачків команди.

Влітку, нагадаємо, «гірники» запросили до команди захисника Марлона, півзахисника Педріньо і форварда Лассіну Траоре.

Гравці отримали свої ігрові номери. Марлон буде грати під 26-м номером, Педріньо – 38-м, а Траоре – 23-м.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Шахтар» зустрінеться з бельгійським «Генком».

Також сьогодні стали відомі суперники «Колоса» і «Ворскли» в Лізі конференцій УЄФА.