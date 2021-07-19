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    «Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у Лізі конференцій

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    Українські клуби дізналися суперників у Лізі конференцій - «Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у Лізі конференцій
    Українські клуби дізналися суперників у Лізі конференцій
    Фото з відкритих джерел

    Полтавцям треба пройти фінський КуПС, а «Колос» чекатиме на переможця пари ФКСБ (Румунія) – «Шахтар» (Казахстан)

    У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого в історії турніру Ліги конференцій. В третьому за рангом єврокубку зіграють дві українські команди.

    Полтавська «Ворскла» в другому раунді кваліфікації зустрінеться з фінським КуПСом. Ігри відбудуться 22 і 29 липня. В разі успіху, команда Юрія Максимова на наступному етапі зіграє з переможцем пари «Астана» (Казахстан) – «Аріс» (Греція).

    «Колос» з Ковалівки в третьому раунді Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари ФКСБ (Румунія) – «Шахтар» Караганда (Казахстан).

    Матчі пройдуть 5 і 12 серпня.

    «Динамо» вийшло до групового раунду Ліги чемпіонів, «Шахтар» спробує туди пробитися через кваліфікацію, а «Зоря» почне змагання з плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги потрапить до групового турніру, в разі невдачі перейде до основної сітки Ліги конференцій.

    Раніше ім'я суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів дізнався донецький «Шахтар».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла ФК «Колос» (Ковалівка)
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    «Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у Лізі конференцій