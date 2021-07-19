«Ворскла» і «Колос» отримали потенційних суперників у Лізі конференцій

Полтавцям треба пройти фінський КуПС, а «Колос» чекатиме на переможця пари ФКСБ (Румунія) – «Шахтар» (Казахстан)

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого в історії турніру Ліги конференцій. В третьому за рангом єврокубку зіграють дві українські команди.

Полтавська «Ворскла» в другому раунді кваліфікації зустрінеться з фінським КуПСом. Ігри відбудуться 22 і 29 липня. В разі успіху, команда Юрія Максимова на наступному етапі зіграє з переможцем пари «Астана» (Казахстан) – «Аріс» (Греція).

«Колос» з Ковалівки в третьому раунді Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари ФКСБ (Румунія) – «Шахтар» Караганда (Казахстан).

Матчі пройдуть 5 і 12 серпня.

«Динамо» вийшло до групового раунду Ліги чемпіонів, «Шахтар» спробує туди пробитися через кваліфікацію, а «Зоря» почне змагання з плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги потрапить до групового турніру, в разі невдачі перейде до основної сітки Ліги конференцій.

Раніше ім'я суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів дізнався донецький «Шахтар».