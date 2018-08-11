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    Анна Рижикова здобула срібло у бігу на 400 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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    Фото ФЛАУ - Анна Рижикова здобула срібло у бігу на 400 м на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
    Фото ФЛАУ

    Українка всього лише поступилася представниці Швейцарії

    У п’ятницю, 10 серпня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Берліні українські спортсменки вибороли відразу три нагороди.

    Як повідомлялося раніше, у бігу на 800 метрів чинна чемпіонка Європи Наталія Прищепа підтвердила свій статус, а Ольга Ляхова здобула бронзу.

    Для обох забіг склався не просто. Наталію суперниці затиснули всередині групи, вибудувавши перед нею живий заслон. Ольга майже від початку дистанції опинилася серед останніх.

    Але і Прищепі, і Ляховій на фініші вдалися чудові ривки, і у підсумку Наталія з часом 2:00.38 виграла чемпіонат, а Ольга вирвала бронзу.

    Доповнила повний комплект нагород нашої збірної у цей день Анна Рижикова у бігу на 400 метрів з бар’єрами, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Показавши свій найкращий час у сезоні (54.51 с), вона ледь не наздогнала на фініші швейцарку Лею Шпрунгер і виборола срібну медаль.

    Брала участь у фіналі бар’єрної 400-метрівки ще одна представниця України – Вікторія Ткачук. Їй не вдалося покращити свій півфінальний час, і у підсумку вона фінішувала сьомою (56.15).

    Після п’яти днів змагань у медальному заліку чемпіонату Європи збірна України має у своєму активі шість нагород (по дві золоті, срібні та бронзові) та посідає шосте місце.

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