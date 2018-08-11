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    Прищепа – чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів, Ляхова здобула бронзову нагороду (відео)

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    Прищепа – чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів, Ляхова здобула бронзову нагороду (відео)

    Українки надзвичайно успішно виступили на даній дистанції

    Українські спортсменки виграли відразу дві медалі на дистанції 800 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

    Майже всю дистанцію українські спортсменки бігли у середині групи.

    Але на останньому віражі вони зробили ривок по зовнішньому радіусу – і обидві здобули медалі.

    Золото – у Наталії Прищепи з результатом 2:00.38, бронза – в Ольги Ляхової (2:00.79).

    Для Наталії це друге поспіль золото чемпіонаті Європи у цій дисципліні. У 2016 році вона виграла змагання в Амстердамі, подолавши 800 метрів за 1:59.70 хв, передає tribuna.com.

    Нагадаємо, Прищепа запам'яталася на цьому чемпіонаті Європи не тільки переможним бігом, але і своєю людяністю.

    У кваліфікації після перемоги у своєму забігу, Наталія замість святкування пішла допомагати суперниці, яка впала, та довела її до фінішу.

    «Я була дуже рада, що на п’єдесталі буде дві українки. Це круто!» - сказала після фінішу Прищепа.

    чемпіонат Європи легка атлетика українці
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