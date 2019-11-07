Аргентинський журналіст стверджує, що в грудні «Барселону» очолить тренер «Рівер Плейт»



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43-річний Гальярдо очолює «Рівер Плейт» з 2014 року

Під керівництвом Гальярдо «Рівер Плейт» двічі вигравав Кубок Аргентини і Кубок Лібертадорес

Колишній футболіст збірної Аргентини Клаудіо Боргі, який нині працює коментатором на телебаченні, повідомив з посиланням на свої джерела, що головний тренер «Рівер Плейт» Марсело Гальярдо незабаром очолить «Барселону».

«Гальярдо стане тренером «Барселони» в грудні. В даний момент він один з кращих фахівців в світі. Президент «Рівера» Родольфо Д'Онофріо говорив, що Марсело покине клуб тільки після нього, але дана інформація прийшла до мене з джерела, близького до ситуації», - наводить слова Боргі AS.

43-річний Гальярдо очолює «Рівер Плейт» з 2014 року. Під його керівництвом команда двічі вигравала Кубок Аргентини і Кубок Лібертадорес.

У другому турнірі колектив успішно виступає і в нинішньому сезоні. «Рівер» вже забезпечив собі місце у фіналі, де зіграє з «Фламенго». Матч відбудеться 23 листопада.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ернесто Вальверде ризикує втратити роботу, якщо команда продовжить показувати незадовільні результати. Пізніше президент каталонців Жосеп Бартомеу повідомив, що Вальверде залишиться в команді до кінця поточного сезону.

На даний момент «Барселона» очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, набравши 22 очка