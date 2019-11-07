Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані



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Мічела Персіко - відома ведуча і модель

На Instagram Мічели Персіко підписано майже півмільйона людей

Даніеле Ругані все ніяк не може завоювати стабільне місце в основному складі «Ювентуса». Більше того, ходять чутки що вже цієї зими Даніеле взагалі може залишити туринців.

А ось дівчина Ругані вже давно стала зіркою.

Знайомтеся, Мічела Персіко - відома ведуча і модель.

Варто зазначити, що на Instagram цієї блондинки підписано майже півмільйона людей.

Красуня також співпрацює з багатьма відомими брендами.