Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
Мічела Персіко - відома ведуча і модель
На Instagram Мічели Персіко підписано майже півмільйона людей
Даніеле Ругані все ніяк не може завоювати стабільне місце в основному складі «Ювентуса». Більше того, ходять чутки що вже цієї зими Даніеле взагалі може залишити туринців.
А ось дівчина Ругані вже давно стала зіркою.
Знайомтеся, Мічела Персіко - відома ведуча і модель.
Варто зазначити, що на Instagram цієї блондинки підписано майже півмільйона людей.
Красуня також співпрацює з багатьма відомими брендами.