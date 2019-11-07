  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані

    • Розсилка
    Мічела Персіко - відома ведуча і модель - Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Мічела Персіко - відома ведуча і модель

    На Instagram Мічели Персіко підписано майже півмільйона людей

    Даніеле Ругані все ніяк не може завоювати стабільне місце в основному складі «Ювентуса». Більше того, ходять чутки що вже цієї зими Даніеле взагалі може залишити туринців.

    А ось дівчина Ругані вже давно стала зіркою.

    Знайомтеся, Мічела Персіко - відома ведуча і модель.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані
    Шикарна білявка, яка зводить чоловіків з розуму. Запаморочливі фото дівчини гравця «Ювентуса» Ругані

    Варто зазначити, що на Instagram цієї блондинки підписано майже півмільйона людей.

    Красуня також співпрацює з багатьма відомими брендами.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ