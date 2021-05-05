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    Автобус «Реала» в Лондоні закидали димовими шашками. «Челсі» виграє

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    Господарі відкрили рахунок у першому таймі - Автобус «Реала» в Лондоні закидали димовими шашками. «Челсі» виграє
    Господарі відкрили рахунок у першому таймі
    Фото з відкритих джерел

    Після першого тайму півфіналу Ліги чемпіонів господарі завдяки голу Вернера мають мінімальну перевагу

    У Лондоні в матчі-відповіді другого півфінального матчу Ліги чемпіонів між «Челсі» і «Реалом» виграють господарі – 1:0. У першому таймі гол на свій рахунок записав форвард «синіх» Тімо Вернер.

    Як повідомляє іспанське видання Marca, вболівальники «Челсі» атакували автобус «вершкових» перед початком матчу. Фанати зустріли автобус у «Стемфорд Брідж» з фаєрами, після чого кинули в нього кілька димових шашок. Повідомляється, що ніхто з гравців і тренерів іспанського клубу не постраждав.

    Раніше схожий інцидент стався перед чвертьфінальним матчем Ліги чемпіонів «Ліверпуль» – «Реал». Тоді фанати кидали в автобус «Королівського клубу» камені і пляшки, розбивши вікно.

    У першому матчі, що пройшов 27 квітня в Мадриді, команди зіграли внічию - 1: 1. Переможець цієї пари у фіналі зустрінеться з «Манчестер Сіті».

    Йде другий тайм.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Реал (Мадрид)
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