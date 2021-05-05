Тренер Мілевського і Алієва залишився без роботи

Першолігова «Оболонь» втратила шанси на вихід у Прем’єр-лігу і попрощалася з Павлом Яковенком

Столична «Оболонь» на фінішу сезону залишилася без тренера. Після того, як команда втратила шанси підвищитися в класі, клуб і наставник, знаменитий динамівець Павло Яковенко, припинили співпрацю. Про це повідомляє офіційний сайт пивоварів.

«Клуб дякує Павлу Олександровичу за співпрацю і бажає успіхів у тренерській кар'єрі», – йдеться в повідомленні.

Яковенко став головним тренером «Оболоні» в жовтні 2020 року. Під керівництвом фахівця команда виграла дев'ять матчів, двічі зіграла внічию і шість разів зазнала поразки, три з яких – в останніх трьох турах.

Павло Яковенко на тренерській роботі відомий тим, що дав путівку у футбол відомим динамівцям Артему Мілевському і Олександру Алієву.

«Оболонь» в 23 матчах набрала 33 очка і займає восьме місце в турнірній таблиці першої ліги. Лідером змагань є рівненський «Верес» (52). У трійку лідерів, входять одеській «Чорноморець» (51) і харківський «Металіст 1925» (46).

До вищої ліги цього сезону потрапляє три команди.