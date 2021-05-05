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    Тренер Мілевського і Алієва залишився без роботи

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    Павло Яковенко залишився без роботи - Тренер Мілевського і Алієва залишився без роботи
    Павло Яковенко залишився без роботи
    Фото з відкритих джерел

    Першолігова «Оболонь» втратила шанси на вихід у Прем’єр-лігу і попрощалася з Павлом Яковенком

    Столична «Оболонь» на фінішу сезону залишилася без тренера. Після того, як команда втратила шанси підвищитися в класі, клуб і наставник, знаменитий динамівець Павло Яковенко, припинили співпрацю. Про це повідомляє офіційний сайт пивоварів.

    «Клуб дякує Павлу Олександровичу за співпрацю і бажає успіхів у тренерській кар'єрі», – йдеться в повідомленні.

    Яковенко став головним тренером «Оболоні» в жовтні 2020 року. Під керівництвом фахівця команда виграла дев'ять матчів, двічі зіграла внічию і шість разів зазнала поразки, три з яких – в останніх трьох турах.

    Павло Яковенко на тренерській роботі відомий тим, що дав путівку у футбол відомим динамівцям Артему Мілевському і Олександру Алієву.

    «Оболонь» в 23 матчах набрала 33 очка і займає восьме місце в турнірній таблиці першої ліги. Лідером змагань є рівненський «Верес» (52). У трійку лідерів, входять одеській «Чорноморець» (51) і харківський «Металіст 1925» (46).

    До вищої ліги цього сезону потрапляє три команди.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Оболонь-Бровар» Павло Яковенко
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