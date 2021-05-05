Гвардіола вперше вийшов у фінал Ліги чемпіонів без Мессі в складі

Востаннє іспанський тренер вигравав турнір 2011 року

Десять років знадобилося Хосепу Гвардіолі, щоб знову вивести команду у фінал Ліги чемпіонів. На стадії 1/2 фіналу поточного розіграшу його «Манчестер Сіті» обіграв «Парі Сен-Жермен» за сумою двох матчів з рахунком 4:1. Таким чином, містяни вперше в своїй історії стали учасниками вирішального матчу найпрестижнішого єврокубка.

«Манчестер Сіті» став дев'ятим клубом з Англії, які вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Це найкращий показник серед усіх країн.

Для Хосепа Гвардіоли це перший вихід у фінал ЛЧ без Ліонеля Мессі. Останній раз він сидів на тренерській лаві у вирішальному матчі турніру 2011 року, коли очолював «Барселону». Іспанський клуб він двічі робив найсильнішим у Європі.

У вирішальному матчі «Манчестер Сіті» зійдеться з переможцем пари «Реал» – «Челсі».

Блискучу гру з «Парі Сен-Жермен» показав Олександр Зінченко. Він став третім українцем, який зіграє у фіналі турніру. Раніше Лігу чемпіонів вигравали Андрій Шевченко і Анатолій Тимощук.

Після гри з французькою командою Зінченко не стримався й розплакався.