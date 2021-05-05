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    Визначився третій учасник єврокубків від України в наступному сезоні

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    Луганці змогли здолати опір дніпровців - Визначився третій учасник єврокубків від України в наступному сезоні
    Луганці змогли здолати опір дніпровців
    Фото УПЛ

    До «Динамо» і «Шахтаря» приєдналася «Зоря»

    25 тур чемпіонату України назвав ще одного учасника розіграшу європейських кубків наступного сезону. До «Динамо», яке візьме старт у груповому турнірі Ліги чемпіонів, і «Шахтаря», який, якщо збереже другий рядок турнірної таблиці, розпочне шлях нечемпіонів з кваліфікації, приєдналася «Зоря».

    Луганці в напруженій боротьбі здолали «Дніпро-1». Єдиний гол за «Зорю» ударом з пенальті забив Юрченко – 0:1. «Зоря» нижче третього місця не опуститься і, якщо не обжене «Шахтар», гратиме в Лізі Європи.

    В інших матчах дня «Колос» здолав на виїзді «Олександрію» - 2:0 і зберіг четверту сходинку. Але його ще можуть наздогнати «Ворскла» і «Десна», які сьогодні зіграли внічию – 1:1.

    Четверта і п’ята команди чемпіонату, нагадаємо, потрапляють у Лігу Конференцій.

    «Шахтар» свій матч туру проти «Миная» проведе 6 травня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК «Зоря» ФК «Колос» (Ковалівка)
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