Визначився третій учасник єврокубків від України в наступному сезоні

До «Динамо» і «Шахтаря» приєдналася «Зоря»

25 тур чемпіонату України назвав ще одного учасника розіграшу європейських кубків наступного сезону. До «Динамо», яке візьме старт у груповому турнірі Ліги чемпіонів, і «Шахтаря», який, якщо збереже другий рядок турнірної таблиці, розпочне шлях нечемпіонів з кваліфікації, приєдналася «Зоря».

Луганці в напруженій боротьбі здолали «Дніпро-1». Єдиний гол за «Зорю» ударом з пенальті забив Юрченко – 0:1. «Зоря» нижче третього місця не опуститься і, якщо не обжене «Шахтар», гратиме в Лізі Європи.

В інших матчах дня «Колос» здолав на виїзді «Олександрію» - 2:0 і зберіг четверту сходинку. Але його ще можуть наздогнати «Ворскла» і «Десна», які сьогодні зіграли внічию – 1:1.

Четверта і п’ята команди чемпіонату, нагадаємо, потрапляють у Лігу Конференцій.

«Шахтар» свій матч туру проти «Миная» проведе 6 травня.