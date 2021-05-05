Ахметов презентував фільм «Донецьк і його команда»

Цього року «Шахтар» святкує 85-річчя створення клубу

Президент «Шахтаря» Ринат Ахметов дав оцінку результатам команди за останні п’ять років, згадав гру з «Реалом» і розповів про фільм, який клуб зняв з нагоди 85-річчя.

«Після першого тайму ми побачили рахунок 0:3. Було чимало нашої молоді, вихованців Академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок за грою має бути більшим! – розповів власник «Шахтаря». – І вдома ми їх обіграли 2:0. Тобто цього року в Лізі чемпіонів ми зрештою зіграли відмінно з «Реалом», ми не програли «Інтеру» та вийшли з найскладнішої групи. Це було чудово. Ми виграли 4 чемпіонства поспіль. А цього року ми програли – це погано. Цього року ми засмучені через чемпіонство, проте в нашого клубу завжди найамбітніші ціл»і.

До 85-річчя ФК «Шахтар» презентує сьому серію документального фільму «Донецьк та його команда».

2Фільм чудовий. І назва чудова. Те, що я переживаю... З великим болем, великим сумом. Я завжди сумуватиму за рідним Донецьком. Це місто я дуже люблю – 47 років там прожив. Маючи змогу жити в будь-якій точці світу, я жив у Донецьку, – продовжив президент ФК «Шахтар». – Наше місто найкрасивіше, для мене найулюбленіше, і повітря там найчистіше, найкраще! І найголовніше – люди там прекрасні. Я люблю Донецьк і за ним сумую. Сподіваюся, що колись настане той день, ми повернемось, в Україні настане мир і ми гратимемо на «Донбас Арені». Припустімо, перша гра – «Шахтар» – «Динамо» (Київ). Мені здається, це було б дуже цікаво. А друга гра – Ліга чемпіонів».

Раніше майбутній тренер «Шахтаря» втратив сон через пропозицію Ахметова