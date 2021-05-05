Двоє футболістів «Динамо» зазнали травм і ризикують не поїхати з Шевченком на Євро

Андрієвський пошкодив зв’язку коліна, а Шепелєв травмував спину

У матчі проти «Маріуполя» в 25 турі чемпіонату України в складі «Динамо» були відсутні центральні півзахисники Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв. Обидва отримали виклики від головного тренера національної команди Андрія Шевченка на тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Збірна, нагадаємо, збирається 15 травня в Харкові.

Стало відомо, що обидва футболісти зазнали травм. В Андрієвського пошкоджена бокова зв’язка коліна. Шепелєв травмував спину в матчі попереднього туру проти «Ворскли». Терміни відновлення гравців поки що невідомі. Не виключено, що їхні місця на зборі займуть інші футболісти.

Раніше через травми на довгий термін вибули гравці «Шахтаря» Жуніор Мораєс, Валерій Бондар та Євген Коноплянка.

Усього тренерський штаб викликав на перегляд 35 футболістів, 26 з яких увійдуть до заявки на чемпіонат Європи.